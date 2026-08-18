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Design unveiled for vessel as versatile as ‘Swiss Army knife’

Vessels
August 18, 2026, by Nadja Skopljak

C-Job Naval Architects and vessel operator Glomar Offshore have revealed the design of an offshore support vessel (OSV) described as a “Swiss Army knife for offshore work” due to its versatility.

Source: C-Job/Glomar

The OSV, said to be purpose-built as Glomar’s first vessel of its kind, has been designed for diverse offshore tasks, eliminating the need for multiple, separate specialized ships for subsea inspection, cable trenching and ROV operations.

“This project reflects C-Job’s drive to deliver innovative, future-proof vessel designs,” said Job Volwater, CEO and Co-founder of C-Job Naval Architects. “Together with Glomar, we’ve created a flexible, high-performance vessel that meets today’s operational demands while embracing tomorrow’s sustainability standards.”

The 80-meter-long vessel will have dual-fuel engines, for methanol and MGO, integrated methanol tanks and battery power systems, DP2 positioning and Ice Class, an ROV hangar, moon pool and dedicated trencher deck space for subsea operations. It will offer accommodation for 60 personnel.

“At Glomar, tailor-made solutions are in our DNA,” said Melvin Weij, COO at Glomar. “With C-Job, we’ve designed a vessel that raises the bar for versatility and sustainable offshore support. We appreciate the creativity and design excellence C-Job brought to this project and are thrilled with the results.”

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