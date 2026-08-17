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DOF adds 80 days of subsea work to backlog in Asia-Pacific

Vessels
August 17, 2026, by Nadja Skopljak

DOF Group has secured two subsea contract awards in the Asia-Pacific (APAC) region that together have a duration of approximately 80 days.

Source: DOF via LinkedIn

The contracts will use multipurpose vessels and subsea services from the region, including DOF’s in-house project management and engineering, procurement and logistics support services.

DOF said the contracts have a combined value in the substantial category, which the company defines as being between $25 million and $50 million.

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The offshore campaigns will be performed across 2026 and 2027.

Mons Aase, CEO of DOF Group, said: “The awards recognise DOF’s reputation as a trusted offshore services partner and secure strong backlog for the APAC region. We look forward to continuing to deliver safe, efficient and world class subsea and marine services.”

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