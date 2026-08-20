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MacGregor’s 165-ton crane ordered for Jan De Nul newbuild

Vessels
August 20, 2026, by Nadja Skopljak

MacGregor has been selected to supply a 165-ton active heave-compensated (AHC) crane for Jan De Nul’s newbuild vessel that is being built at the China Merchants Heavy Industry (CMHI) shipyard.

The crane will be delivered for the Ulstein SX121 newbuild, with the order being part of a 1+1 vessel program.

Source: MacGregor

Delivery is scheduled for February 2028.

According to MacGregor, its local presence and production capabilities in China provide CMHI with direct access to design, installation, and commissioning support throughout the build, helping the yard maintain schedule discipline through to the planned delivery.

“This crane’s lightweight design gives higher lifting capacity without the added weight of a larger unit, and that translates into a real operational advantage over the vessel’s working life,” said Lucie Addicks, Executive Vice President of Offshore Solutions at MacGregor.

To remind, Jan De Nul announced in March that it was expanding its fleet with the addition of two trenching support vessels, one newbuild and the other to be converted from a water injection dredger. The newbuild, of an Ulstein design and to be built at CMHI, will be capable of running on biofuel and green methanol, in addition to being equipped with ultra-low emission (ULEv) technology.

It will be named Isambard Kingdom Brunel, after a 19th-century British engineer, whom the company describes as one of the key figures of the Industrial Revolution.

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