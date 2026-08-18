Back to overview
Home Subsea TGS and Chevron jointly pursuing next-gen seismic imaging technology

TGS and Chevron jointly pursuing next-gen seismic imaging technology

Collaboration
August 18, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian energy data and intelligence company TGS and U.S.-headquartered energy firm Chevron have established a strategic collaboration to advance next-generation seismic imaging technology.

The companies plan to jointly invest in research and development across key technical domains, including Elastic Full Waveform Inversion (eFWI) and machine learning–driven workflows, leveraging TGS’ Imaging AnyWare platform and Chevron’s proprietary algorithms. 

“This collaboration reflects TGS’ ambition to evolve into a true strategic imaging partner and to push the boundaries of what is possible in subsurface imaging,” said Kristian Johansen, CEO of TGS. “Combining our platform, talent and scale with Chevron’s world-class geoscience expertise creates meaningful long-term value for both organizations.” 

In a separate announcement, TGS announced the Sarawak Phase 4 multi-client program offshore Malaysia, covering approximately 1,020 square kilometers. Ramform Sovereign will mobilize for the survey in the fourth quarter, with the acquisition expected to be completed in December.

Source: TGS

This represents the fourth phase of a multi-client contract to acquire and process up to 105,000 square kilometers of multi-client 3D seismic data in Sarawak, with over 20,000 square kilometers having been acquired over the first three phases.

“Sarawak basins are one of the most prolific hydrocarbon-bearing basins in Southeast Asia, holding major reserves of both oil and gas proven by numerous discoveries in recent years. TGS is pleased to announce Phase 4 of the Sarawak multi-client program, which will support the growing exploration interest of energy companies in this region. Malaysia continues to form a key part of our multi-client data library and we look forward to delivering high-quality multi-sensor Geostreamer seismic data across the Sarawak basins,” Johansen said.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News