Beach Energy shelves well drilling ops, freeing $500M for higher-value projects

Transocean Equinox, former Songa Equinox; Credit: ALP Maritime
Exploration & Production
May 25, 2026, by Melisa Cavcic

Australia’s oil and gas player Beach Energy has dropped its plan to drill and complete a development well or pursue the subsea tie-in to the Otway gas plant, unlocking over $500 million in estimated near term capital to redeploy into higher-return opportunities.

Transocean Equinox, formerly Songa Equinox; Credit: ALP Maritime

After entering into an agreement to sell its 60% operated interest in VIC/L35, including the Artisan gas discovery, to Amplitude Energy (50%) and O.G. Otway (10%), Beach Energy has chosen not to proceed with drilling and completing the La Bella 2 development well, as part of the Transocean Equinox campaign, or pursuing the subsea tie-in to the Otway gas plant.

The firm claims that this portfolio optimization enables it to redirect more than $500 million of capital previously estimated for Artisan and La Bella to more value-accretive opportunities. The company is adamant that the Otway gas plant backfill options remain through low-cost nearshore prospects targeting.

While emphasizing that its divestment delivers cash proceeds at completion, retains economic exposure to future production through a royalty, and improves capital allocation flexibility across its growth portfolio, the Australian player elaborates that it is currently completing the Artisan discovery as part of the current Transocean Equinox rig campaign.

Subject to meeting the objective well completion criteria and the satisfaction of customary conditions precedents, Beach will transfer the VIC/L35 permit interest to Amplitude and O.G. Otway, which intend to develop the Artisan field through the Athena gas plant.

The transaction is perceived to monetize the Artisan discovery, allowing its commercialization for the East Coast domestic gas market through existing regional infrastructure. The company also retains strategic optionality for Otway gas plant backfill through nearshore prospects, longer-dated offshore opportunities within its operated acreage, and potential third-party gas tolling arrangements.

Brett Woods, Beach Managing Director and CEO, commented: “This transaction demonstrates Beach’s capital discipline, monetising Artisan while preserving exposure to future development through the production royalty. It is also a positive outcome for Otway participants and domestic customers, with the gas still expected to be developed into the East Coast market through the Athena gas plant.

“Importantly, the optimisation of our Otway Basin portfolio unlocks more than $500 million of capital previously planned for FY26 to FY29 and enables us to redeploy that capital into opportunities with stronger returns and lower development cost. We continue to see compelling Otway backfill options through low-cost nearshore prospects and longer-dated offshore opportunities of scale, supporting our strategy to be a low-cost, high-margin producer.”

