DNO in the clear for drilling ops with Odfjell Drilling-managed rig

Deepsea Yantai; Source: Odfjell Drilling
May 15, 2026, by Melisa Cavcic

Norway’s oil and gas player DNO has received the go-ahead from the country’s authorities for drilling activities in the Norwegian Sea with a semi-submersible rig managed by Odfjell Drilling, an offshore drilling contractor.

The Norwegian Ocean Industry Authority (Havtil) has granted DNO consent to use the Deepsea Yantai, formerly known as the Beacon Atlantic, semi-submersible rig for production drilling at the Marulk field in the Norwegian Sea, 25 kilometers southwest of the Norne field.

The rig is working on the Norwegian Continental Shelf (NCS) on drilling assignments with DNO, Wellesley Petroleum, and Well Expertise. The 2019-built Deepsea Yantai GM4D harsh environment semi-submersible rig is owned by China’s CIMC and managed by Odfjell Drilling.

Discovered in 1992, with the plan for development and operation (PDO) approved in 2010, the Marulk field is developed with a subsea template tied back to the production, storage, and offloading vessel (FPSO) Norne. The field came online in 2012. The water depth in the area is 370 meters.

