PV Drilling IX drilling rig on a specialized transport ship arrived in Vung Tau, Ho Chi Minh City, on the morning of December 25, 2025; Source: PV Drilling
Back to overview
Home Fossil Energy Drilling ops set for April: Rig ends nearly 13K-nautical mile journey from Europe to Asia

Drilling ops set for April: Rig ends nearly 13K-nautical mile journey from Europe to Asia

Business Developments & Projects
December 26, 2025, by Melisa Cavcic

Vietnam’s Petrovietnam Drilling & Well Service Corporation (PV Drilling) has confirmed the arrival of a jack-up drilling rig to Southeast Asia, where it will embark on drilling activities next year.

PV Drilling IX drilling rig on a specialized transport ship arrived in Vung Tau, Ho Chi Minh City, on the morning of December 25, 2025; Source: PV Drilling
PV Drilling IX drilling rig on a specialized transport ship arrived in Vung Tau, Ho Chi Minh City, on the morning of December 25, 2025; Source: PV Drilling

The PV Drilling IX, formerly Noble Highlander, jack-up drilling rig, which PV Drilling acquired from Noble, left the port of Esbjerg in Denmark on October 30, 2025, and moved to the port of Rotterdam in the Netherlands to board a specialized transport ship to make the journey to Vietnam.

The jack-up arrived in Vung Tau, Ho Chi Minh City, on December 25, 2025, completing a two-month transportation journey from Europe to Vietnam with a total distance of 12,855.6 nautical miles.

This is seen as an important milestone in the company’s restart program, opening the stage of completing the preparations before putting the rig in drilling campaigns from April 2026.

According to a representative of PV Drilling, the transportation process was implemented safely, according to plan, fully complying with international technical and maritime safety standards.

During the first restart phase in Denmark from September 2025, PV Drilling IX rig is said to have completed the inspection, operation and commissioning of many important systems and equipment as required by the ABS registry, including: safety equipment, crane systems, motors, generators and rig lifting systems.

“The key technical items are satisfactory, creating an important foundation for the rig to return to operation after a period of maintenance and technical preparation in Europe,” underlined PV Drilling, which claims that the rig will now carry out underwater testing (UWILD) and restart the second phase in three months, including an overhaul of machinery and equipment, pipeline replacement, housing upgrade, installation and commissioning.

PV Drilling IX drilling rig seen from above; Courtesy of PV Drilling

The firm will put the jack-up into operation from April 2026, contributing to strengthening drilling capacity, and increasing the workload for drilling-related services in the Vietnamese market and the region. As a result, this is expected to boost revenue and profit of the company’s core services and its member units in 2026 and the following years.

Designed according to Friede & Goldman’s JU-2000E, the PV Drilling IX rig is capable of drilling to depths of up to 30,000 feet (9,144 meters) and operate effectively in waters up to 425 feet (129.5 meters), with the NOV BLM jacking system integrating a high degree of automation.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!

ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News