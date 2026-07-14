Following upgrades, two jack-up rigs kick off their new drilling gigs
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Rig trio to head back to work as Middle East conflict-induced suspensions end

Business Developments & Projects
July 14, 2026, by Melisa Cavcic

Arabian Drilling, said to be Saudi Arabia’s largest onshore and offshore drilling company by fleet size, has been given the green light to return three rigs to their assignments, following temporary suspensions for some offshore rigs in the Arabian Gulf triggered by the conflict in the Middle East.

Following upgrades, two jack-up rigs kick off their new drilling gigs
AD110 and AD120 jack-up rigs; Source: Arabian Drilling

Arabian Drilling has received notice of resumption of operations for three previously suspended offshore rigs, with activities due to recommence in weeks. The firm expects the remaining suspended offshore rigs to begin operations in the second half of 2026, restoring full activity across the offshore fleet.

The suspensions, disclosed earlier in 2026, were implemented at that time as a precautionary measure in response to regional conditions. The rig owner emphasized that the halt in operations was temporary in nature and undertaken in close coordination with clients and relevant stakeholders, with safety as the foremost priority.

Fahad Albani, Chief Executive Officer of Arabian Drilling, commented: “We are pleased to see operations restarting in a structured and timely manner, in line with our operational readiness and commitments to our clients. As activity resumes, our focus remains on safe, efficient execution and consistently high standards of service delivery.”

The company’s offshore fleet utilization is projected to reach 100% by the end of 2026, reflecting a full recovery from the temporary disruption and a return to normalized operating conditions. Arabian Drilling’s active land fleet of 39 rigs was previously reported to be operating at full capacity without interruption.

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