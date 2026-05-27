RWE to carry out pre-installation survey at Vanguard West OWF site

Business Developments & Projects
May 27, 2026, by Adrijana Buljan

A pre-installation survey campaign is set to begin at RWE’s 1.4 GW Vanguard West offshore wind site in the UK.

According to a Notice to Mariners issued by the developer, the survey vessel Breaker is expected to mobilize on or around June 15 to carry out a pre-installation survey within the project’s array area.

The campaign is scheduled to last approximately one month, with the vessel operating around the clock from the Port of Den Helder.  

RWE secured contracts for difference (CfD) for two of its three Norfolk projects, Vanguard West and Vanguard East, in the UK government’s seventh CfD round (AR7) in January this year.

Following the CfD award, the company said that it would partner with the global investor KKR on the projects and that it expects to make a final investment decision (FID) in the summer of 2026.

In February/March, RWE placed firm orders with Vestas for V236-15.0 MW wind turbines for both Norfolk Vanguard offshore wind farms.

In May, Lamprell announced that it had started manufacturing transition pieces for the two offshore wind projects, under an agreement signed with RWE in 2024.

Located 50 to 80 kilometers off the coast of Norfolk, the two offshore wind farms, each with a planned installed capacity of 1,380 MW, are expected to be commissioned in 2029 (Vanguard West) and 2030 (Vanguard East).

