Archer acquires Scottish firm to expand subsea and rigless P&A capabilities

May 22, 2026, by Nadja Skopljak

Oslo Stock Exchange-listed oil services company Archer is set to acquire isol8, a Scottish well technology company focused on alloy-based barrier solutions and advanced materials for use in well completions, intervention, and plug and abandonment (P&A).

The completion of the transaction is expected later in the second quarter of 2026, subject to customary regulatory approvals.

According to Archer CEO Dag Skindlo, the acquisition brings valuable technologies and talent into Archer, with isol8’s solutions to strengthen and expand the company’s plug portfolio and advance subsea and rigless P&A offering.

“Archer’s global reach and established customer base create a strong platform to scale deployment of isol8’s technologies across the entire well lifecycle. Together, we have the opportunity to expand adoption of our existing alloy barrier products and accelerate the commercialisation of our emerging metal element technology,” Andrew Louden, Founder and CEO of isol8, noted.

Archer last month announced a multi-year contract extension with Norway’s state-owned energy giant Equinor for work on the Norwegian Continental Shelf (NCS), building on the integrated wireline contract originally awarded in 2021.

