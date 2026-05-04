18 companies secure a share of €1.56 billion as Equinor extends key agreements

Project & Tenders
May 4, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian state-owned energy giant Equinor is extending key supplier agreements for drilling and well services on the Norwegian Continental Shelf (NCS) with a combined value of around NOK 17 billion (approximately €1.56 billion), set to employ around 2,500 people.

Illustration photo from drilling tower on Kvitebjørn platform Photo: Harald Pettersen/ Equinor

Equinor reported today, May 4, that it was exercising one-year options under the three contracts for integrated drilling and well services on the NCS valued at NOK 8.3 billion, as well as two-year options under the 18 corporate framework agreements for specialist services linked to these deliveries, estimated at approximately NOK 4.3 billion annually over two years.

Baker Hughes Norge, Halliburton and SLB Norge have been awarded the contracts for integrated drilling and well services, as well as, together with a further 15 suppliers, corporate framework agreements for specialist services.

The agreements for specialist services were awarded to Weatherford Norge, Roxar Flow Measurement, Archer Oiltools, Interwell Norway, NOV Wellbore Technologies NUF, Welltec Oilfield Services, Ramex, TCO, Silixa Limited, Tendeka, Sekal, Expro Norway, Enventure Global Technology, Coretrax Americas and Corpro Systems.

According to Equinor, the agreements will employ around 2,500 people and cover activity on both fixed installations and mobile rigs.

“These agreements are among the largest we have, and they are crucial for activity on the Norwegian continental shelf. New wells enable us to maintain high production and deliver stable energy to Europe. This is particularly important at a time of turbulence in the energy markets,” said Jannicke Nilsson, Chief Procurement Officer.

The integrated drilling and well services contracts include cementing and pumping, drilling and completion fluids, electrical logging and completion, while the specialist services include electrical submersible pumps, downhole monitoring, tubing conveyed perforation, wired drill pipe, liner hanger, additional completion equipment and services, sand screens, fibre optics, fishing services, downhole mechanical isolation, multilateral technology, coring services, one trip steerable drilling liner system, and expandable hydraulic screens.

“New wells are expected to account for around 70 percent of Equinor’s production in 2035. This involves both more wells and more well interventions, which must be delivered faster and significantly more cost-efficiently than today. That requires closer collaboration with the supplier industry and increased use of technology and standardisation,” said Rune Nedregaard, Equinor’s Senior Vice President for Wells.

“We are now moving to a greater extent towards industry standards. Together with our suppliers, we will use this to simplify work processes, reduce costs and increase pace, while maintaining safety.”

Baker Hughes will provide shared delivery with Halliburton for Heidrun and Askepott, and with SLB for Visund A and Transocean Norge. The company’s agreements for Grane, Oseberg B – C – Øst – Sør, Johan Sverdrup DP, Deepsea Bergen, Transocean Encourage, and COSL Promoter have also been extended.

Halliburton will continue working on Njord A, Snorre A – B, and Transocean Enabler, and SLB on Gullfaks A – B – C, Statfjord A – B – C, Deepsea Stavanger, Askeladden, Deepsea Aberdeen and COSL Innovator. The two will work together on Kvitebjørn and Shelf Drilling Barsk.

All three will have shared delivery for Transocean Spitsbergen.

