Back to overview
Home Fossil Energy Australian gas reservation draft raises the alarm over export reliability

Australian gas reservation draft raises the alarm over export reliability

Regulation & Policy
May 28, 2026, by Melisa Cavcic

Given the growing concerns over a draft domestic gas reservation framework, Australian Energy Producers, representing Australia’s upstream oil and gas exploration and production industry, has emphasized the investment risks such a move could bring, intensifying east coast gas supply pressures.

Illustration; Source: Australian Energy Producers (former APPEA)
Illustration; Source: Australian Energy Producers (former APPEA)

After the federal government released its draft domestic gas reservation framework, Samantha McCulloch, Australian Energy Producers’ Chief Executive, underlined that the proposed scheme deepened industry concerns over the possibility of undermining investment in additional gas supply, displacing domestic-focused producers, and damaging Australia’s standing “as a reliable export partner at a critical time for our bilateral energy trade.”

While explaining that the proposed framework imposes complex and opaque compliance obligations, McCulloch highlights that it also threatens existing export contracts and entrenches a structural oversupply that would mute investment signals for new domestic gas supply.

As a result, it is interpreted to send a concerning signal to key trade and investment partners, including Japan, South Korea, Malaysia, and Singapore, which were assured by Prime Minister Anthony Albanese that liquefied natural gas (LNG) contracts would not be impacted by the reservation scheme.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Australian Energy Producers’ Chief Executive stated: At a time when Australia needs more gas supply, this proposal risks crowding out smaller domestic producers, discouraging future projects and exacerbating long-term supply pressures in the east coast gas market. The patchwork of exemptions also creates significant and ongoing uncertainty for gas producers and users in Western Australia and the Northern Territory.

Australia’s oil and gas industry supports a prospective reservation policy that encourages investment and promotes a competitive and functioning gas market. But the proposed design does the opposite and, if implemented, would be an own goal for Australia’s future energy and economic security.

Related Article

McCulloch is adamant that Australian Energy Producers will continue to advocate for a framework that supports investment, maintains competition, and strengthens Australia’s long-term energy security. This comes after she previously underscored that the Federal government’s proposal to require LNG exporters to supply 20% of export volumes into the domestic market raised significant concerns about the potential impacts on competition, investment, and future gas supply.

Australian Energy Producers’ Chief Executive said: “Forcing Queensland LNG exporters to supply 20% of export volumes into the east coast market would crowd out smaller domestic producers, reduce competition and impact future supply. 20% of export volumes represents around 60% of the east coast gas market.

There is no justification for such heavy-handed intervention when the east coast market is currently well supplied and prices are the lowest they’ve been in years, with Australian gas users insulated from the global energy crisis.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News