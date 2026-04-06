EXIM rubber-stamps over $2 billion for US LNG export to Egypt

LNG tanker (for illustration purposes); Source: U.S. Department of Energy
April 6, 2026, by Melisa Cavcic

The Export-Import Bank of the United States (EXIM), the United States government’s official export credit agency that supports American jobs by facilitating U.S. exports, has given the go-ahead for an export credit insurance authorization of more than $2 billion to send U.S. liquefied natural gas (LNG) exports to Egypt.

Describing its decision as a major win for American energy, EXIM confirmed its approval of over $2 billion as export credit insurance supporting U.S. LNG exports to Egypt and advancing Trump administration’s priorities to expand American energy dominance, bolster domestic supply chains, and reinforce economic security.

Chairman John Jovanovic highlighted: “American energy is in demand, and American workers deserve to be the ones supplying it. This authorization puts U.S. energy molecules to work in a critical market, stands behind American exporters who need a partner willing to compete, and deepens a strategic relationship that secures our supply chains and opens new doors for U.S. industry.”

The authorization is expected to support LNG shipments scheduled across 2026 and 2027 under Hartree’s contracts with EGPC, expanding access to American energy supplies while bolstering commercial ties between the United States and Egypt.

With global demand for reliable energy on the rise, the approval is perceived to extend the Export-Import Bank of the United States’ efforts to ensure American producers and exporters are positioned to compete and win in strategic markets.

EXIM claims that expanding U.S. LNG exports helps support jobs across the American energy sector, strengthening the United States’ role as a dependable energy supplier to partners around the world.

This move comes months after the board of the U.S. Export-Import Bank of the United States approved a $4.7 billion loan for TotalEnergies’ Mozambique LNG project.

Related News