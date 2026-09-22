Back to overview
Home Subsea Brazilian subsea services provider changes hands

Brazilian subsea services provider changes hands

Business Developments & Projects
September 22, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian engineering company CoreMarine has completed the acquisition of Brazil’s BravOcean, a provider of subsea installation support, project management services, and specialist personnel for deepwater subsea umbilicals, risers and flowlines (SURF) projects.

Source: CoreMarine

“BravOcean has always been committed to helping clients successfully deliver complex offshore projects in Brazil,” said Vinicius Vieira, Commercial Director of BravOcean. “Becoming part of CoreMarine allows us to build on that foundation, combining our strong local presence with international expertise, broader capabilities, and a shared ambition for growth. We look forward to what we can achieve together.”

CoreMarine said that the acquisition accelerates its growth in Brazil, which is a key market in the company’s long-term growth strategy, as well as broadens its service offering to meet rising demand for offshore and subsea construction, project delivery, and technical services across the region.

“This acquisition marks the next chapter in a relationship built over many years with BravOcean. It also marks our next chapter in Brazil,” said Ben Fitzgerald, CoreMarine CEO. “Combining our complementary expertise with BravOcean enables us to deliver greater value and local competence to the booming Brazilian subsea market.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News