Gjøa; Source: Vår Energi
Back to overview
Home Fossil Energy Fulkrum steps up Norwegian offshore oil & gas presence with Vår Energi deal

Fulkrum steps up Norwegian offshore oil & gas presence with Vår Energi deal

Project & Tenders
September 14, 2026, by Melisa Cavcic

Fulkrum, a London-headquartered technical services company providing inspection, expediting, auditing and technical staffing solutions to energy and industrial projects, has landed an inspection services contract with Vår Energi, an independent oil and gas operator on the Norwegian Continental Shelf (NCS). This deal expands the UK firm’s offshore footprint in Norway and enables it to provide inspection and testing support across three subsea developments in the Gjøa area.

Gjøa; Source: Vår Energi
Gjøa platform; Source: Vår Energi

Fulkrum has secured what it describes as a major inspection services contract across Vår Energi’s project portfolio, supporting quality assurance, operational integrity, and efficient project execution.

As part of this framework agreement, the London-based company is currently supporting three subsea developments within the Gjøa area: Ophelia, Gjøa Nord, and Cerisa, providing inspection and testing of equipment and systems both offshore and on-site at the testing facilities.   

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Fulkrum’s technical expertise will support the Norwegian operator’s commitment to safety through its ongoing investment and initiatives, including hazard identification and risk assessment, legal and regulatory compliance, and continual improvement. The company emphasizes that Vår Energi is one of the largest exporters of gas to Europe from Norway, with equity stakes in half of the producing assets on the NCS and around 1,450 employees. 

James Dunsford, Senior Key Account Manager at Fulkrum, commented: “This award represents an important step in further establishing Fulkrum’s position within the Norwegian offshore market. Our subsea inspection teams bring extensive technical expertise, operational flexibility, and a strong commitment to quality and safety, enabling us to support critical offshore developments with confidence.

“The work already underway on the Ophelia, Gjøa Nord and Cerisa developments demonstrates Fulkrum’s ability to mobilise experienced inspection personnel globally while maintaining the highest standards of quality, safety, and responsiveness for our clients.” 

According to the firm, this contract award, which further strengthens its growing presence in the Norwegian energy market, reinforces its reputation for delivering high-quality inspection services during the procurement and operations of complex offshore and subsea developments worldwide.

Vår Energi is actively working on multiple projects to increase its oil and gas arsenal, as illustrated by its recent partnership with Equinor and Aker BP to find new major hydrocarbon discoveries in Norwegian waters, targeting up to 25 high-impact exploration prospects over the next few years.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News