Home Clean Fuel Dorian LPG takes over newbuild dual-fuel LPG and ammonia gas carrier

Dorian LPG takes over newbuild dual-fuel LPG and ammonia gas carrier

March 23, 2026, by Nadja Skopljak

LPG shipping company Dorian LPG has taken delivery of its dual-fuel LPG and ammonia very large gas carrier (VLGC/AC) carrier from a South Korean shipbuilder.

Source: Dorian LPG

The 93,000 cubic meter (cbm) dual-fuel newbuild Areion, an LPG and ammonia VLGC/AC, was delivered from Hanwha Ocean Heavy Industries at the Okpo Shipyard in South Korea.

The vessel will begin employment on charter under the Helios LPG Pool, an entity jointly controlled by Dorian LPG and MOL Energia, with offices in Copenhagen and Singapore.

It represents the second wholly owned LPG dual-fuel ship being added to the company’s fleet, along with the four chartered-in LPG dual-fuel ships, raising the percentage of low-emissions alternative fuel ships to over 20% of its fleet.

Areion, which can run on LPG and fuel oil, is equipped with a hybrid scrubber, which can operate in closed loop in ports or ECAs where emissions and effluent must either be very low or prohibited. The ship’s main engine also operates on LPG as fuel which reduces CO2 emissions by approximately 20%, sulphur oxides, particulate matter (PM), and other pollutants, Dorian LPG said.

The VLGS is fitted with alternative marine power (AMP) equipment and can carry out all port operations exclusively with shore power in any port where cold ironing is available and is battery energy storage system (BESS) ready-fitted for hybrid battery power management system operation.

“The addition of Areion to our fleet underscores Dorian’s commitment to the study and adoption of advanced marine technologies. The new ship will enhance Dorian’s superior emissions profile which has been achieved by the use of hybrid scrubbers, dual-fuel LPG engined ships, energy saving devices and performance optimization systems deployed collaboratively by our on board and shore side teams,” said John C. Hadjipateras, Dorian LPG’s President and Chief Executive Officer.

“Scrubbers and LPG dual fuel engines offer the potential to enhance earnings by optimizing the fuel choice, as does Areion’sability to transport full cargoes of LPG and ammonia.”

Furthermore, Dorian LPG borrowed $62.9 million from Citibank NA, Hong Kong branch, to finance the final delivery payment and other fees and expenses associated with the delivery.

