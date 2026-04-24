Back to overview
Two ammonia-fueled ammonia carriers to sport Wärtsilä systems in 2027

Vessels
April 24, 2026, by Nadja Skopljak

Wärtsilä Gas Solutions, part of technology group Wärtsilä, is set to supply the cargo handling and fuel gas supply systems for two new ammonia-fueled liquid ammonia carriers, also capable of carrying liquefied petroleum gas (LPG).

Source: Wärtsilä

The 51,350 m3 capacity midsize carriers are being built at the Chinese Nantong CIMC Sinopacific Offshore & Engineering shipyard for a joint venture between the UK’s Navigator Gas and Norway-based Amon Maritime.

According to the company, the systems are designed to operate with ammonia for the ships’ respective two-stroke and four-stroke engines, enabling them to operate with dual-fuel engines capable of running with ammonia.

Wärtsilä booked the order in Q1 2026, with the delivery of equipment to the yard expected in the third quarter of 2027.

“Wärtsilä Gas Solutions is a market leader in cargo handling and fuel gas supply systems for medium sized gas carrier vessels. This order further strengthens our position and is yet another proof point of executing our strategy focused on shaping the decarbonisation of marine,” said Hans Jakob Buvarp, Sales Manager at Wärtsilä Gas Solutions.

Navigator Gas, a UK-based owner and operator of the “world’s largest” fleet of Handysize liquefied gas carriers, and Norwegian ammonia specialist and shipping company Amon Maritime established a joint venture last summer to construct the two vessels.

Deliveries are scheduled to take place in June and October 2028, respectively, at an average price of $84 million per vessel. Each of the newbuilds will be operated under Navigator Amon Shipping pursuant to long-term time charters with a blue-chip company, each for a period of five years.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News