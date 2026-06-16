Deepsea Nordkapp rig; Source: Odfjell Drilling
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DrillDocs’ AI-driven tech gaining wider fleet adoption across Aker BP’s contracted rigs

Technology
June 16, 2026, by Melisa Cavcic

Norway’s oil and gas player Aker BP has set its cap on expanding the deployment of a digital shaker surveillance system technology across its contracted rig fleet on the Norwegian Continental Shelf (NCS) through its collaboration with DrillDocs, a provider of computer vision technology for drilling optimization.

Deepsea Nordkapp rig; Source: Odfjell Drilling
Deepsea Nordkapp rig; Source: Odfjell Drilling

The expansion of the deployment of DrillDocs’ CleanSight digital shaker surveillance system is part of a framework agreement for technology development and implementation that was crafted following validation of the same solution on the Noble Integrator rig, where it is said to have reduced non-productive circulating time and enabled rapid detection of cavings, an early warning of potential borehole instability.

Tommy Sigmundstad, Senior Vice President Drilling & Wells, Supply Chain & Logistics at Aker BP, underlined: “This agreement underscores Aker BP’s ambition to lead the industry’s transformation through safe, efficient and low-emission operations. By combining advanced camera technology with AI, we aim to elevate drilling performance and safety while accelerating our digital journey.”

The latest installation aboard Odfjell Drilling’s Deepsea Nordkapp rig marks the next step in Aker BP’s planned expansion of CleanSight technology across its contracted rig fleet to enable new information that allows drilling crews to react in near-real-time to events happening in the wellbore, significantly reducing the risk of pack-off and the non-productive time and costs incurred when recovering from stuck pipe events.

Calvin Holt, Founder and CEO of DrillDocs, commented: “Our groundbreaking computer vision technology captures and interprets vital information that can lead to improved drilling efficiency and safety. By combining advances in camera technology and data science, we’re able to measure hole cleaning efficiency and detect drilling and wellbore stability issues as they are occurring, alerting the drilling team to take corrective action before they become much bigger problems.

“This demonstrates the power of camera-as-a-sensor technology, and we’re excited to collaborate with a visionary operator like Aker BP to find new ways of bringing that capability to bear on day-to-day challenges faced on offshore rigs.”

The framework agreement is intended to support other innovative solutions being discussed and developed by Aker BP and DrillDocs. The Norwegian oil and gas operator recently took steps to increase its interest in a giant field in the Norwegian North Sea.

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