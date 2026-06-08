Johan Sverdrup field; Credit: Lizette Bertelsen/Jonny Engelsvoll/Equinor
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Aker BP gets hold of larger stake in huge North Sea oil field

Business Developments & Projects
June 8, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian oil and gas player Aker BP has augmented its interest in a giant field in the North Sea, which is considered to be one of the largest producing oil fields on the Norwegian Continental Shelf (NCS).

Johan Sverdrup field; Credit: Lizette Bertelsen/Jonny Engelsvoll/Equinor
Johan Sverdrup field; Credit: Lizette Bertelsen/Jonny Engelsvoll/Equinor

Since Aker BP and its partners have completed the redetermination process for the Equinor-operated Johan Sverdrup unit, the firm’s ownership interest will be 31.7163%, compared with 31.5733% previously.

The redetermination process, initiated in January 2025, was conducted in accordance with the unit agreement, encompassing an expert determination and resulting in revised ownership interests based on updated technical and production data.

As part of the redetermination, historic investments and production volumes will be reallocated among the partners in line with the revised ownership interests, with Aker BP receiving an additional 2.2 million barrels of oil equivalent over the next two years.

This reflects the reallocation of historic production volumes. The Norwegian player will pay approximately NOK 300 million ($31.74 million) before tax, reflecting the reallocation of historic investments.

The redetermination does not affect ongoing operations at the Johan Sverdrup field, which continues to deliver strong performance,” highlighted Aker BP.

This comes shortly after Equinor and Aker BP announced their intention to seek alignment on key areas of joint interest on the NCS to speed up the development of resources and uphold high production levels.

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The two companies set their cap on transactions in the Troll-Fram (Ringvei Vest), Yggdrasil, and Wisting areas that will strengthen alignment on future developments.

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