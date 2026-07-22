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Dutch ocean current prototype wraps up open-water testing

Technology
July 22, 2026, by Nadja Skopljak

Dutch Equinox Ocean Turbines (EQOT) has completed open-water testing of its ocean current prototype, collecting data used to de-risk and advance the technology toward commercial deployment.

Source: Equinox Ocean Turbines via LinkedIn

The open-water testing of the Mobula 5 1:10 prototype began in Friesland, the Netherlands, earlier this month, with the aim of advancing the technology to technology readiness level (TRL) 6, demonstrating system performance in real-world ocean conditions and validating key assumptions required for commercial-scale deployment.

Equinox Ocean Turbines reported on July 22 that the open-water testing phase had been completed. The focus will now be on analyzing data on turbine control, power output, and acoustic performance, with the results to be shared soon, as the company said.

Source: Equinox Ocean Turbines via LinkedIn

“Mobula 5 has successfully concluded its open-water testing phase. Witnessing the prototype perform in its natural setting was a milestone years in the making. The team gave everything to make it happen, from the first steel parts leaving the workshop to the turbine operating in open water,” said Equinox Ocean Turbines.

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