Illustration (Courtesy of TEAMER Program), University of Hawaii
Home Marine Energy US program selects 34 marine energy projects for technical support in record $4.8M round

US program selects 34 marine energy projects for technical support in record $4.8M round

Project & Tenders
May 7, 2026, by Nadja Skopljak

The U.S. Testing Expertise and Access to Marine Energy Research (TEAMER) program has approved a record 34 marine energy projects through its 17th Request for Technical Support (RFTS), reflecting a total of over $4.8 million.

Backed by the U.S. Department of Energy (DOE) and managed by the Pacific Ocean Energy Trust, TEAMER supports marine energy development by providing access to national research infrastructure to address technical barriers and accelerate commercialization.

The technical support recipients (TSRs) will receive support for testing expertise and access to numerical modeling, laboratory or bench testing, tank/flume testing, expertise, and commercialization within the TEAMER Facility Network. Selected applicants, along with their supporting facility, will now submit their completed test plans, a requirement before assistance activities can start.

The 17th RFTS represents a record round in terms of applications received, projects approved, and support amount. The following projects have been selected to proceed:

  1. Akselos Inc. – Demonstrating Risk Reduction of Marine Energy Support Structures through Integrated Design at the National Laboratory of the Rockies
  2. Blue Lotus Energy Corporation – Commercialization Readiness, Market Entry, and Funding Strategy for Blue Lotus Energy at the Braid Theory facility
  3. C-Power – Critical Electrical System Accelerated Life Testing at the Wallace Energy Systems & Renewables Facility (WESRF) at Oregon State University
  4. C-Power – Integration of High Fidelity CFD into Structural Analysis Workflow to Improve Predictions of Wave Power System Subjected to Environmental and Operating Loads at the Cardinal Engineering facility
  5. Carnegie Clean Energy Limited – Development of a Finfish Array with Distributed WEC Power Integration at Kelson Marine Co.
  6. Crown Estate Scotland – Investigating Wave Energy inter-array Impacts and Uncertainties (IWEIU) at Sandia National Laboratories
  7. Cymatix Solutions – Numerical Modeling of Water Pump-based Inflatable Wave Energy Converter at the WEC-Sim Facility
  8. Deep Anchor Solutions Inc. – Advancing DERA through ABS NTQ Prototype Validation at the American Bureau of Shipping facility
  9. Deep Anchor Solutions Inc. – Experimental Validation of Corrosion and Fatigue Models to Reduce Design Uncertainty in Marine Energy Anchors at the Stress Engineering Services, Inc. facility
  10. Drift Marine Systems – Drift-RMT at the VentureWell, Rare Innovation facilities
  11. Equinox Ocean Turbines BV – Full System Numerical Modeling of a Novel Semi-Floating Two-Stage Ocean Current Turbine at the National Laboratory of the Rockies
  12. Equinox Ocean Turbines BV – Roadmap Towards Large Scale Ocean Current Turbine Deployment in the Gulfstream at the Florida Atlantic University, Environmental Science Associates (ESA) facilities
  13. IoT Bearings LLC – In-Water Validation of a Non-Invasive Vibration Sensor for Marine Energy Drivetrains at the University of Washington
  14. MARE – Seawater Conditioning and Testing of 3D Printed Materials Relevant to Marine Energy and Ocean Observing Systems at Pacific Northwest National Laboratory and The University of Washington Applied Physics Lab
  15. National Laboratory of the Rockies – Site Characterization for Floating Tidal Turbine Deployment in Sequim Bay at the Marine and Coastal Research Laboratory at Pacific Northwest National Laboratory
  16. National Taiwan Ocean University – Shore-Moored Point Absorber WEC: Mechanical Integrity, Fatigue, and Survivability in Extreme Environment Conditions at the American Bureau of Shipping facility
  17. Ocean Energy USA LLC – Numerical Simulation of the OE Buoy Oscillating Water Column Nozzle at Sandia National Laboratories
  18. Ocean Motion Technologies, Inc. – Testing the Ocean Motion Tech’s Surface Wave Energy Converter at Oregon State University’s Directional Wave Basin at Oregon State University – Directional Wave Basin
  19. Ocean Power Technologies, Inc. – Experimental Investigation of Wave-Energy-Powered Floating Docking and Charging System for Autonomous Surface Vehicles at Stevens Institute of Technology – Davidson Lab
  20. Orbital Marine Power – Validation of Scalable Environmental Monitoring Strategies for Tidal Energy at the MarineSitu facility
  21. Oregon State University – Design and Testing of a Submerged Hydraulic Circuit Wave Energy Converter at Oregon State University – Large Wave Flume
  22. Pacific Regional Institute for Marine Energy Discovery (PRIMED) – Environmental Monitoring Support for a Tidal Turbine Deployment in Blind Channel at MarineSitu
  23. PacWave – Requirements, Concept Design, and Business Case for PacWave Dynamic Cable System at the 3U Technologies LLC facility
  24. Sandia National Laboratories – Pioneer WEC Version 2 Large Amplitude Motion Platform Testing at the National Lab of the Rockies
  25. Sitkana – Targeted Commercialization Support at the VentureWell, Rare Innovation facilities
  26. Stevens Institute of Technology – Experiment-Ready WEC-Sim Model Enabling Real-Time Hardware-in-the-Loop Control Implementation at The WEC-Sim Facility, Sandia – Distributed Energy Technology Laboratory
  27. Triton Systems Inc – Power Take-off and Mooring System Model Development at the Kelson Marine Co. facility
  28. University of Connecticut – Assessing the Commercial Viability and Market Pathways of Piezoelectrochemical Energy Harvesting at OpenSeas Technology Innovation Hub at Old Dominion University
  29. University of Massachusetts Amherst – Performance of Membrane Hydrofoils in Wave-Current Flows at University of Massachusetts Amherst – ORRE Wave-Current Flume
  30. University of Washington – Characterizing WEC Hull Hydrodynamics at Oregon State University
  31. University of Washington, Applied Physics Laboratory – Observing Animal Avoidance and Encounter Rates with a Small-Scale Tidal Turbine at Pacific Northwest National Laboratory, MarineSitu facility
  32. Voltage Vessels LLC – Accelerated Marine Aging and Characterization of Basalt Fiber Thermoplastic Composites for Wave-Energy Buoy Structures at the Materials Aging and Detection (MAaD) Science Lab at Pacific Northwest National Laboratory
  33. Vortex Hydro Power LLC – Commercialization of the VIVACE Converter at the Rare Innovation facility
  34. Wave Water Works – Markets and End User Focus for Ocillo-Drive Marine Energy Hybridization Applications at OpenSeas Technology Innovation Hub at Old Dominion University
