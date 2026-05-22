Eni pulls off LNG offtake hat trick in Southeast Asia

May 22, 2026, by Melisa Cavcic

Italy’s energy giant Eni has lined up three new long-term liquefied natural gas (LNG) supply agreements for its gas project duo in Indonesia, Southeast Asia.

Illustration; Source: Eni

While disclosing the signing of three agreements with the LNG sellers of South Hub and North Hub gas projects for the purchase of liquefied natural gas in Indonesia, Eni explains that these contracts further strengthen its global LNG portfolio and reinforce the Southeast Asian country’s role as a strategic supplier to regional and international markets.

Both projects are operated by the Italian energy giant with a material participating interest averaging in excess of 80% across the two hubs. The long-term deals, which relate to LNG volumes coming from Eni’s operated gas development projects in the Kutei Basin, have cumulative volumes of approximately 2 million tons per year (mtpa).

The firm emphasized: “The agreements confirm Eni’s integrated growth strategy, combining upstream gas development, efficient LNG infrastructure utilization, and global market access, while supporting the region’s growing energy needs and the energy transition through reliable lower carbon energy supplies.”

The company underlines that LNG will be supplied through the existing Bontang LNG facilities in East Kalimantan, including through the reactivation of one train that has been idle for several years, thereby maximizing the utilization of Indonesia’s existing energy infrastructure.

These additional LNG volumes are expected to further diversify and strengthen Eni’s global integrated portfolio, supporting the company’s objective of reaching over 20 mtpa of contracted LNG supply by 2030.

The firm’s net production in Indonesia is approximately 90,000 barrels of oil equivalent per day, mainly from the Jangkrik and Merakes fields offshore East Kalimantan.

