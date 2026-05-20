Yinson Production sets up shop in China to bolster project execution

Yinson Production has officially opened its Shanghai office in China; Source: Yinson Production
May 20, 2026, by Melisa Cavcic

Singapore’s Yinson Production, a subsidiary of Kuala Lumpur-based energy infrastructure and technology company Yinson, has opened the doors of its new office in Shanghai to fortify and support closer collaboration with shipyards, suppliers, fabrication partners, and technology providers in China, while enhancing execution capabilities and responsiveness to serve clients in key energy markets.

The opening of the Shanghai office is expected to strengthen Yinson Production’s presence within one of the world’s leading offshore engineering and fabrication hubs, supporting the company’s projects and operations globally.

The firm’s engagement with the China shipyard ecosystem dates back more than a decade, including partial work and support linked to the FPSO John Agyekum Kufuor from around 2014. The Asian player has a diversified portfolio of offshore assets and a contract backlog of approximately $19.3 billion extending through 2050.

Flemming Guiducci Grønnegaard, Yinson Production’s Chief Executive Officer, commented: “The Shanghai office reflects the company’s long-term commitment to strengthening execution capabilities and building deeper partnerships within China’s engineering, fabrication and maritime industries.

“China has become an increasingly important part of our global project ecosystem over the years. As our projects have grown in scale and complexity, closer collaboration with shipyards, suppliers and engineering partners has become more critical to delivering projects safely, on time, on budget and to the quality standards our clients expect.”

Yinson Production’s collaboration with Chinese yards expanded significantly from around 2020 onwards as projects increased in scale and complexity. Over the years, various stages of work across the company’s FPSO and FSO projects – including fabrication, integration, upgrades, construction, and modification support – have involved Chinese shipyards and industrial partners.

This is illustrated by collaborations with COSCO Shipping Heavy Industry yards in Shanghai and Qidong, Nantong Strongwind Shipyard, CIMC Raffles, Huarun Dadong Dockyard, and Jiangsu Libert INC on multiple projects supporting the firm’s fleet across Brazil, West Africa, and Vietnam.

Grønnegaard added: “The offshore energy industry is becoming increasingly complex. Clients today expect safe and reliable execution, lower emissions, greater efficiency, stronger digital integration and faster delivery timelines.

“Meeting those expectations requires organisations that are global, agile and collaborative, and this office strengthens exactly that for Yinson Production.”

