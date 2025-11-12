EU launches first hydrogen mechanism call to link suppliers and buyers

Back to overview
Authorities & Government
November 12, 2025, by Aida Čučuk

To connect potential suppliers with buyers of hydrogen and its derivatives in the European Union (EU), the European Commission (EC) has launched its first call for interest under the Hydrogen Mechanism.

Courtesy of the European Commission; Photo by Mauro Bottaro

It is understood that the mechanism covers renewable or low-carbon hydrogen and derivatives, including ammonia, methanol, certain aviation fuels (e-SAF), and e-methane. According to the Commission, it offers many advantages, such as connecting future demand and supply, providing European and international companies with more visibility on potential commercial partners, supporting the development of hydrogen infrastructure, and linking buyers and sellers in an “open, transparent environment.”

Commissioner for Energy and Housing, Dan Jørgensen, commented: “Today’s call marks a new chapter in the EU’s support to the European industry and its competitive decarbonisation through renewable and low-carbon hydrogen. By connecting buyers and sellers, this hydrogen mechanism will help us create a cleaner and competitive future for our energy and our economy.”

As disclosed, suppliers are invited to submit supply offers until January 2, 2026. Publication of the call for interest and the opening of the expression of interest are set for January 19, 2026.

To remind, the European Commission launched the Hydrogen Mechanism under the EU Energy and Raw Materials Platform in July 2025.

At the time, Jørgensen said that the mechanism “is only the beginning of our work under the EU Energy and Raw Materials Platform, which shows that Europe is not just adapting to the future, it is actively shaping it.” The platform is also expected to host mechanisms covering raw materials, natural gas, and biomethane, with the possibility of covering other products in the future.

