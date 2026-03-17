Back to overview
European client first to use Exail’s 9-meter USV for civil offshore operations

Vessels
March 17, 2026, by Nadja Skopljak

French marine robotics company Exail has made the first sale of its DriX H-9 long-range uncrewed surface vessel (USV) for civil offshore operations to an undisclosed European client.

Source: Exail

Equipped with a multibeam echosounder (MBES), side scan sonar (SSS), sub-bottom profiler (SBP) and magnetometer, the 9-meter-long DriX H-9 will be deployed for offshore infrastructure survey operations.

According to Exail, the USV is particularly suited for complex offshore survey operations, combining long endurance with the ability to carry a full geophysical sensor suite while reducing operational costs and environmental impact.

DriX H-9, which has a range of 2,000 nautical miles and a 550-liter fuel capacity, is capable of reaching a depth of 3,000 meters.

“Our approach to better serve offshore customer requirements by offering a range of USVs with various endurance and payload capacities is clearly gaining momentum,” said Olivier Cervantes, VP Maritime Autonomy Solutions at Exail.

“With the DriX H-9, clients can operate over the horizon with up to 20 days of endurance while deploying a complete geophysical spread including MBES, SSS, SBP and magnetometer. We are delighted to see our client acting as a pioneer survey company in Europe by leveraging this capability.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News