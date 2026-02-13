Illustration; Source: Europa Oil & Gas
Back to overview
Home Fossil Energy Farm-out of African oil & gas block awaits regulatory clearance

Farm-out of African oil & gas block awaits regulatory clearance

Business Developments & Projects
February 13, 2026, by Melisa Cavcic

UK-headquartered and AIM-listed oil and gas company Europa Oil & Gas has reaffirmed that all requirements are out of the way for an extension of a production sharing contract (PSC), covering a block off the coast of Equatorial Guinea. A recently signed farm-out deal for the block is still pending regulatory approvals.

Illustration; Source: Europa Oil & Gas
Illustration; Source: Europa Oil & Gas

Europa Oil & Gas reported on the progress in the extension of the EG-08 PSC Phase 1 in October 2025, when the Minister of Hydrocarbons and Mining Development for Equatorial Guinea gave its blessing for a 12-month extension to the initial two-year period of the production sharing contract.

The company has now confirmed that all formalities to finalise the licence extension are done, which means that the first sub-period of Phase 1 of the PSC will expire on October 4, 2026.

Antler Global signed a farm-out agreement with Fuhai (Beijing) Energy in December 2025 for a 40% interest in EG-08. Currently, this agreement remains subject to relevant regulatory approvals.

Europa Oil & Gas holds a 42.9% equity interest in Antler Global, which has an 80% working interest in the EG-08 PSC, with the remaining 20% held by GEPetrol, the national oil and gas company of Equatorial Guinea, representing the state’s interest.

The EG-08 block is estimated to contain 2.196 trillion cubic feet (tcf) (Pmean), with the primary prospect being Barracuda, which has 878 billion cubic feet (bcf) (Pmean).

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News