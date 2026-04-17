Home Subsea TGS to support exploration activity in Equatorial Guinea with seismic data

TGS to support exploration activity in Equatorial Guinea with seismic data

April 17, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian energy data and intelligence company TGS has signed a strategic agreement with the Republic of Equatorial Guinea for the acquisition, processing, reprocessing and promotion of seismic and geophysical data across the country’s offshore basins.

Illustration only. Source: TGS

TGS announced on April 16 that it will deliver a fully integrated approach to addressing subsurface challenges, combining advanced seismic imaging technologies with extensive experience in data acquisition and processing in Equatorial Guinea, which will support exploration activity and help to drive increased production across the country.

The agreement also supports the acquisition of new broadband seismic data using GeoStreamer multi-sensor technology.

According to the Norwegian firm, this collaboration is expected to contribute significantly to the derisking of petroleum systems within the highly prospective Rio Del Rey and Rio Muni basins.

“Through this agreement, TGS can provide access to a comprehensive data framework, including local, regional, and basin-wide datasets through a MegaSurvey approach,” said David Hajovsky, Executive Vice President of Multi-Client at TGS.

“This will enable more effective prospect, play, and basin evaluation. In addition, operators in the region will benefit from reprocessed data derived from original field tapes using TGS’ advanced imaging technologies, designed to overcome existing subsurface imaging challenges.”

TGS recently won its third contract for the offshore wind market in Europe for the 2026 summer season. Under the contract that has a duration of approximately one and a half months, Ramform Vanguard will commence data acquisition in the second half of July.

