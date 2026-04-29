Fugro wins geotechnical site investigation work on CIP’s new offshore wind project in Taiwan

Project & Tenders
April 29, 2026, by Adrijana Buljan

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) has awarded Fugro a geotechnical site investigation contract for the Fengmiao 2 offshore wind farm in Taiwan.

Pacific Hornbill; Photo source: Fugro

Under the contract, Fugro will deliver a full suite of geotechnical investigation services to support the design and development of the wind farm, with offshore fieldwork scheduled for completion in the third quarter of 2026.

The campaign will be carried out using the Taiwan-flagged vessel Pacific Hornbill, equipped with a marine drilling rig and geotechnical testing and sampling systems to collect seabed and downhole data across the site.

CIP’s 600 MW project, located about 40 kilometers off the coast of Taichung City, is being developed as part of the Round 3.2 offshore wind tender, in which five projects totalling 2.7 GW in generation capacity were selected. Grid connection for projects under Round 3.2 is planned for the 2028–2030 period.

The Fengmiao 2 development is led by Copenhagen Offshore Partners (COP) on behalf of CIP.

CIP’s first Fengmiao project, the 495 MW Fengmiao 1, is currently under construction and is scheduled for completion and grid connection to Taiwan Power Company’s Taichung Zhongqing substation in 2027.

