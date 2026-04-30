Back to overview
Home Subsea JDR’s umbilicals to travel from UK to Australian gas project

JDR’s umbilicals to travel from UK to Australian gas project

Project & Tenders
April 30, 2026, by Nadja Skopljak

UK-based JDR Cable Systems, part of TFKable Group, has secured a contract with Australian independent operator Amplitude Energy for the supply of subsea control umbilicals.

JDR will supply approximately 18 kilometers of hydraulic control umbilicals, with options for a further 13 kilometers, subject to drilling success at the East Coast Supply Project (ECSP) offshore Victoria, which will deliver gas to the Athena Gas Plant with a processing capacity of up to 150 TJ/day.

The UK firm’s scope includes thermoplastic electro-hydraulic production control umbilicals and associated distribution equipment such as umbilical termination assemblies, umbilical termination heads, electrical flying leads and hydraulic flying leads.

Manufacturing will take place at JDR’s Hartlepool facility in the UK, with the equipment to be delivered to Australia on drums. The offshore installation campaign is expected in the latter part of 2027.

JK Lim, Regional Sales Manager at JDR, said: “This contract reflects JDR’s proven capability in delivering high-quality subsea control umbilicals for complex offshore developments. We are pleased to support Amplitude Energy’s East Coast Supply Project and look forward to delivering reliable solutions that will contribute to long-term gas supply for Victoria.”

OE logo

