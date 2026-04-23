MacGregor equipment ordered for ultra-large Türkiye-built CLVs

MacGregor equipment ordered for ultra-large Türkiye-built CLVs

April 23, 2026, by Nadja Skopljak

MacGregor’s package of offshore and merchant deck machinery has been ordered for ultra-large cable-laying vessels (CLVs) to be constructed in Türkiye.

Source: MacGregor

The specialized package will include offshore deck machinery tailored specifically for cable-laying activities and merchant deck machinery, high-performance vessel-moving winches designed for critical functions, including anchoring at roadsteads and ensuring safe mooring in ports, MacGregor reported.

The contract was secured in collaboration with the company’s local agent Nemo Marine and booked into its first quarter 2026 orders received, with delivery scheduled for 2027.

The vessel will be constructed at the Tersan Shipyard.

“This award is a testament to our technical foundation and our commitment to delivering high-quality, integrated solutions for the offshore industry,” said Magnus Sjöberg, Executive Vice President, Merchant Solutions Division at MacGregor. “By combining our expertise in both offshore and merchant deck machinery, we ensure the delivery of a robust and efficient system tailored for the most demanding maritime operations.”

As for recent news coming from Tersan Shipyard, South Korean subsea cable installation company LS Marine Solution signed a contract with this Turkish shipyard for the construction of an ultra-large CLV at the end of June 2025, representing an investment of approximately €221 million.

Vessel construction is expected to take about three years, with operations scheduled to begin in 2028.

