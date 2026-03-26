Serica Energy
Back to overview
Home Fossil Energy New oil & gas UK offshore hub for Serica with TotalEnergies’ assets in the bag

New oil & gas UK offshore hub for Serica with TotalEnergies' assets in the bag

Business & Finance
March 26, 2026, by Melisa Cavcic

UK-based upstream oil and gas player Serica Energy has wrapped up the acquisition of an interest in West of Shetland gas fields and assets from France’s energy giant TotalEnergies. The move expands the British player’s footprint on the UK Continental Shelf (UKCS).

Serica Energy has acquired a 40% operated interest in the Greater Laggan Area (GLA) and associated infrastructure, and operated licence interests in four near-field exploration blocks, from TotalEnergies.

The acquisition move, which was initially disclosed in September 2025, is said to deliver a new operated hub for the British firm in the West of Shetland basin with current net production of just over 5,000 boepd, multiple sources of organic growth potential, and a strategic position as the key gas processing infrastructure host for one of the most prospective basins on the UKCS.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

The company underlines that growth opportunities include the Glendronach tie-back, infill potential on the Tormore field, four exploration licences, and third-party business at the Shetland Gas Plant. The GLA is estimated to contain net 2P reserves of 4.0 mmboe and 2C resources of 5.4 mmboe as of December 31, 2025.

Serica operates assets that deliver around 10% of the UK’s gas production, with key producing assets currently grouped around two major hubs: the Bruce, Keith, and Rhum fields in the Northern North Sea, and a mix of operated and non-operated fields connected to the FPSO Triton in the Central North Sea.

The firm also claims to hold a notable position West of Shetland, including a 40% operated stake in the Greater Laggan Area offshore fields and associated Shetland Gas Plant. 

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

The company intends to complete the acquisition of non-operated interests in the Catcher and Golden Eagle area development fields from ONE-Dyas this year, and a package of operated and non-operated assets from Spirit Energy in Q3 2026, including a 15% stake in the Cygnus field and 25% in Clipper South, as well as the operated Greater Markham Area.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

OE logo

Related News