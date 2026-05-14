FPSO Johan Castberg; Source: Equinor
Norwegian oil & gas cash flow surpasses $74 billion as investment bill hits $30.71B

May 14, 2026, by Melisa Cavcic

As the Norwegian Continental Shelf (NCS) continues to attract new investments into oil and gas exploration and production (E&P) activities amid the global energy security concerns spurred by the Middle East conflict, Norway has upped its net cash flow ante from the petroleum sector, with billions added to the country’s coffers in 2026 compared to last year.

FPSO Johan Castberg; Source: Equinor

While reporting stable production and high petroleum revenues from the NCS, which accounts for about 30% of gas consumption and 14% of oil consumption in the EU and the UK, the Norwegian government estimates the state’s net cash flow from the petroleum sector to be 686 billion NOK (over $74.43 billion) this year, which represents an increase from 2025, when net cash flow was around 664 billion NOK (about $72.04 billion).

The total petroleum production on the Norwegian Continental Shelf is expected to remain at the same level this year as recorded in 2025, which was approximately 239 million standard cubic meters of oil equivalents. The country’s oil production amounted to about 107 million standard cubic meters of oil equivalents last year, which is the highest level since 2009.

Terje Aasland, Norway’s Minister of Energy, commented: The petroleum resources belong to the Norwegian people. The industry has generated, and continues to generate, substantial revenues. With the fiscal rule, these revenues are of great importance to the mainland economy and the financing of the welfare state, both today and in the future.”

The Norwegian government underlines that the start-up of the Johan Castberg field in the Barents Sea added to the uptick in oil production on the NCS. This field is expected to continue making an important output contribution in the years ahead as well. Norway claims that numerous ongoing construction and development projects have helped achieve a high level of activity in recent years.

The government elaborates that the investment in the petroleum sector is estimated to be around 283 billion NOK (approximately $30.71 billion) in 2026. As major ongoing projects are now being completed, the country expects investments to decline in the coming years without a corresponding start-up of new projects.

Aasland highlighted: “At a time marked by global geopolitical turmoil, Norwegian energy makes a direct contribution to our allies’ energy security, economic stability and national security.

It is crucial that Norway continues to develop the continental shelf to remain a stable and long-term energy partner. The decisions we make today will have an impact on the long-term production of oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.”

According to the Norwegian government, industrial activity on the NCS provides the basis for significant employment and activity in the local supply industry, which needs a continuous stream of new contracts going forward to maintain value creation, expertise, and employment in the country.

Aasland concluded: To maintain the current level of activity, new development projects are crucial for the supply industry. It is therefore important that the industry develops profitable resources in its portfolio and exploits the business opportunities offered by the oil and gas resources on the Norwegian Continental Shelf.

The government supports this by facilitating further exploration, increased recovery and the development of discoveries through stable and predictable framework conditions.”

