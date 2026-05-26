Adriatic LNG; Source: VTTI
QatarEnergy prolongs force majeure, Edison's total affected LNG cargoes reach 17

May 26, 2026, by Melisa Cavcic

Qatar’s state-owned oil and gas giant QatarEnergy has notified Italy’s Edison about a contractual force majeure extension, adding five more liquefied natural gas (LNG) cargos to the existing list of impacted ones.

Adriatic LNG; Source: VTTI

Edison has received a further extension of the force majeure notice from QatarEnergy, covering an additional five LNG cargoes, scheduled for delivery to the Adriatic LNG terminal between July and mid-August 2026.

As a result, a total of 17 LNG cargoes are subject to force majeure, representing a volume of approximately 2.2 billion cubic meters of gas. The most recent cargoes from Qatar date back to the end of March 2026.

The Italian company, which got 1.6 billion cubic meters of natural gas from the Persian Gulf state during the first quarter of the year, has continued to work on replacing volumes and maintaining delivery slots since the first notification.

Edison has replaced nine out of the 17 cargoes, representing a volume of approximately 1 billion cubic meters of natural gas. The firm holds a long-term contract with QatarEnergy for the supply of 6.4 billion cubic meters of gas per year to Italy.

The contract, which has been in force since 2009, has a total duration of 25 years. Edison does not anticipate any impact on its end customers, thanks to the mitigation measures undertaken and the portfolio management activities already initiated.

