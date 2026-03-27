Calcasieu Pass LNG facility; Source: Venture Global LNG
Venture Global and Edison put LNG arbitration battle behind them

Business & Finance
March 27, 2026, by Melisa Cavcic

Against the backdrop of the geopolitical upheaval caused by the Middle East conflict, Venture Global, an American producer of liquefied natural gas (LNG) sourced from North American basins, has resolved its arbitration dispute with Edison regarding its LNG facility in Louisiana, United States.  

Venture Global and Edison have confirmed the signing of a commercial agreement for the settlement of the pending arbitration between the two companies concerning the Calcasieu Pass project, with completion expected by the end of Q2 2026, at which point the arbitration will be terminated.

The duo claims that the agreement fully resolves the arbitration in its entirety. As part of the settlement, the two companies have agreed to the delivery of additional cargoes to Europe beyond those envisaged under the long-term contract, primarily to the Italian market, to support gas supplies.

The first delivery in Italy is scheduled for May 2026 at the Adriatic LNG terminal. The agreement is described to represent a significant step in strengthening commercial cooperation between the parties, establishing a foundation for future deliveries in the context of the disruption caused by ongoing geopolitical events.

Venture Global highlighted: “Both parties welcome this agreement, as it further consolidates long‑term deliveries and enhances the commercial partnership between Venture Global and Edison which is an important foundational customer of the Calcasieu Pass project.

“The parties look forward to continuing to work together to pursue Venture Global’s mission of stabilizing global LNG/gas markets and to further consolidate Edison’s role in guaranteeing the stability and security of Italy’s energy supply.”

This settlement comes months after Venture Global lost its arbitration against BP over the delay in starting full commercial operations at the same LNG facility in Louisiana, following the win the U.S. firm secured in the arbitration process with Shell. 

Venture Global revealed the start of commercial operations at its Calcasieu Pass facility on April 15, 2025, representing a wait of nearly three years after shipping its first LNG cargo. 

