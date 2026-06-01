Platinum Explorer drillship; Source: Vantage Drilling
Rig market consolidation continues with Vantage Drilling-Eldorado merger

Business & Finance
June 1, 2026, by Melisa Cavcic

Vantage Drilling, a Bermuda-exempted offshore drilling contractor, and Eldorado Drilling, an offshore drilling player backed by a group of well-known Norwegian investors, have embarked on a merger quest, which is expected to strengthen drilling capabilities, customer relationships, and investment capacity.

Eldorado has set the wheels in motion to acquire Vantage Drilling in a $257.6 million cash deal, backed by a $125 million equity commitment from the Norwegian player’s principal shareholder. The completion of the merger is subject to customary closing conditions, including receipt of the required shareholder approval and the absence of any applicable law issued by a governmental authority in a key jurisdiction that makes the merger illegal, or otherwise prevents, or prohibits its consummation.

This business combination is made possible through an agreement and plan of merger, dated May 29, 2026, between Vantage and Eldorado and its subsidiary, Eldorado Drilling Merger Sub, a Bermuda exempted company limited by shares. As a result, the Norwegian company will acquire Vantage by way of a merger of merger sub with and into the company, with the firm surviving as a wholly owned subsidiary.

Ihab Toma, Chief Executive Officer of Vantage Drilling, commented: “We are excited to join forces with Eldorado. Our teams share a commitment to safety, operational excellence, and customer success. This transaction strengthens our ability to invest in our people and assets, pursue high-quality opportunities across regions, and maintain the standards our customers expect.”

Vantage shareholders are set to receive $19 per share in cash, representing an equity value of approximately $257.6 million. This transaction was unanimously approved and recommended to the firm’s shareholders by its board of directors. A shareholder meeting to approve the merger is expected to be held on June 18, 2026.

The merger will be implemented as a statutory merger under Bermuda law, with Vantage as the surviving company and as a wholly owned subsidiary of Eldorado, following completion. The surviving company’s name will remain Vantage Drilling International.

The principal shareholder of Eldorado has committed to provide $125 million of equity funding for the transaction, consisting of a $64,500,000 cash commitment and $60,500,000 through the conversion of an existing shareholder note into equity.

The principal shareholder of Eldorado is also the guarantor under the merger agreement. Subject to satisfaction of the closing conditions set out in the merger agreement, the completion is expected at the beginning of the third quarter of 2026.

Bernie Wolford, Chairman of Eldorado, underlined: “Today’s announcement marks an important step in building a scaled, resilient offshore drilling platform.

“By combining Vantage Drilling’s global operating capabilities and long-term customer relationships with Eldorado’s investment program, we believe we can deliver enhanced solutions for customers, accelerate growth opportunities, and create lasting value.”

This merger shows that the rig market consolidation wave is gaining momentum, as it comes months after Transocean decided to acquire Valaris in an all-stock transaction valued at approximately $5.8 billion in a bid to establish a combined company with a diversified offshore fleet of 73 rigs, including 33 ultra-deepwater drillships, nine semi-submersibles, and 31 modern jack-ups.

