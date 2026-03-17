Sonangol Quenguela drillship; Source: Seadrill
Back to overview
Home Fossil Energy Seadrill’s JV with Sonangol lines up more work for 2015-built drillship in Angola

Seadrill’s JV with Sonangol lines up more work for 2015-built drillship in Angola

Business & Finance
March 17, 2026, by Melisa Cavcic

Sonadrill, a 50:50 joint venture between an affiliate of Sonangol E.P. and Bermuda-headquartered offshore drilling contractor Seadrill, has picked up a multi-well job in Angolan waters for an ultra-deepwater drillship, enabling the rig to stay longer on its existing assignment in the African country.

Sonangol Quenguela drillship; Source: Seadrill

Sonadrill has been awarded a contract extension in Angola, thanks to the seven-well priced option for the Sonangol Quenguela drillship, which extends operations in the country by approximately 480 days.

The extension commits the rig into June 2028. Seadrill explains that it earns a management fee for providing management, operational, and technical support to Sonadrill.

The 2015-built Sonangol Quenguela seventh-generation ultra-deepwater dual-activity drillship with operational history in West Africa has a maximum drilling depth of 40,000 feet, with a capability to operate in water depths of 12,000 feet.

Sonangol owns the Sonangol Libongos and Sonangol Quenguela drillships chartered to Sonadrill, with Seadrill providing management, operational, and technical support to the 50:50 joint venture.

This extension comes shortly after the Bermuda-based player announced the appointment of its Chief Commercial Officer (CCO) to the position of the Chief Executive Officer (CEO).

OE logo

