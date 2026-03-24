Second UK CO2 storage licensing round yields interest for over 2 million North Sea acres

Carbon Capture Usage & Storage
March 24, 2026, by Nadja Skopljak

The North Sea Transition Authority (NSTA) has received bids from carbon storage developers for more than 2 million acres of North Sea seabed as part of its second carbon storage licensing round.

Source: NSTA

The licensing round was opened in December 2025, offering five locations offshore Scotland and nine offshore England for exploration and appraisal, with the stores offering up to 2 gigatons of additional CO2 storage capacity.

The areas fall into two broad categories, including depleted hydrocarbon fields selected by the NSTA, and saline aquifer sites identified following a Call for Nominations, which enabled industry partners to indicate sites of interest that offered a greater chance of successful project delivery.

Following the closure of the carbon storage licensing round today, March 24, the NSTA reported that it had received bids for more than 2 million acres of seabed.

The applications will now be reviewed, with the NSTA to work with the applicants and other stakeholders before deciding on whether or not to award licenses. This will include further consultation and discussions with bodies such as The Crown Estate and Crown Estate Scotland to ensure any awarded areas are spatially planned and coordinated alongside other marine sectors. 

“The growth of the carbon storage sector is great news for UK jobs, growth, skills and the supply chain. The UK holds a unique position in developing offshore energy in general, including carbon storage. As we transition, we benefit from decades of experience in the North Sea, commercial know-how, optimal geological conditions, and spatial co-ordination,” said Andy Brooks, NSTA Director of New Ventures.

The UK’s first carbon storage licensing round in September 2023 saw the award of 21 carbon storage licenses. The NSTA subsequently awarded the first storage permits to two projects – Endurance and HyNet – allowing them to proceed towards first injection.

The Endurance site, off the coast of Teesside, which could store up to 100 million tons of CO2, received a permit in December 2024, and Liverpool Bay-based HyNet, which could also store up to 100 million tons of CO2 over 25 years, received three permits in April 2025.

Endurance recently started drilling an appraisal well, which follows the one spudded in the Hewett field in the Southern North Sea by the Bacton CCS project. 

The first injection from both projects is possible in 2028.

