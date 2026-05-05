Shell and Kosmos put US Gulf hydrocarbon prospect on their 2027 drilling agenda

Exploration & Production
May 5, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered oil and gas exploration and production company Kosmos Energy and its partner, Shell, are planning to spud a prospect in the Gulf of America (U.S. Gulf of Mexico) next year.

Shell’s Appomattox platform in the U.S. Gulf; Source: Shell

By entering into a strategic alliance with Shell in February 2026 in the Norphlet trend, Kosmos deepened its inventory of future opportunities for its infrastructure-led exploration (ILX) strategy in the Gulf of America.

The two companies now have alignment over ten blocks in the U.S. Gulf to explore multiple high-potential prospects, including Trailblazer, which comes with significant potential of approximately 200 million barrels of oil equivalent (boe) gross.

If the drilling activities end up being successful, the asset could be tied back into Shell’s nearby Appomattox platform. The duo intends to drill Trailblazer in the first half of 2027, with Kosmos designated as the development operator.

The firm’s production in the Gulf of America averaged approximately 16,800 boepd net of around 84% oil during the first quarter of 2026, with strong performance from its operated Odd Job and Kodiak fields.

Early in the second quarter, the Winterfell-2 well was shut in pending future intervention. As the operator with a 50% working interest in Tiberius, in the outboard Wilcox play, the company took a final investment decision (FID) with its partner, Occidental (50%), in March 2026.

The project targets first oil in the second half of 2028, with long-lead items already secured and most of the capital expected in 2027 and 2028. A farm-down to reduce Kosmos’ working interest to about 33% has now started and is expected to close later this year.

Andrew G. Inglis, Kosmos’ Chairman and Chief Executive Officer, commented: “Earlier this year, we set four goals for 2026: increase production from our core assets; lower costs; reduce debt; and advance our high‑quality growth portfolio with minimal capital. We are delivering strongly on all four of these goals. […]

“With oil prices higher, our goals are unchanged. We will direct excess free cash flow toward accelerated debt reduction and further strengthening the balance sheet. Our exposure to premium international oil markets positions Kosmos to capture value from current market dislocations and reinforces our confidence in the path ahead.”

