Texas-based player scores FPU gig in US Gulf

Business & Finance
February 12, 2026, by Melisa Cavcic

Texas-headquartered lifting and securement industry player Kito Crosby has won an offshore contract for a new floating production unit (FPU) in the Gulf of America (U.S. Gulf of Mexico).

Kito Crosby has secured a deal to design and supply Crosby Fairlead and Horizontal Block systems with a rated capacity of 600 tons. This is said to form a critical part of an 800-tonne riser pull-in package for an FPU in the Gulf of America.

The company explains that this award, granted in Q4 2025, reinforces its position as a trusted provider of high-capacity load-handling solutions for demanding offshore environments.

The project will be executed in close collaboration between Kito Crosby, its business partner, Maritime Development (MDL), and the undisclosed client, described as an international energy major.

“Crosby was selected for its ability to deliver a technically advanced, fatigue-resistant solution tailored to the project’s stringent requirements, including space, weight, and interface constraints,” elaborated the U.S. player.

The firm outlines that engineering, manufacturing, and delivery will align with the overall FPU construction and installation schedule. The systems are perceived to be designed for long-term operational integrity and safe handling during critical offshore operations.

