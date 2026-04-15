Stena Drilling’s drillship finds job in Greece

April 15, 2026, by Melisa Cavcic

Scotland-headquartered offshore drilling contractor Stena Drilling has lined up a new assignment for its 2008-built mobile offshore drilling unit (MODU) off the coast of Greece.

Stena DrillMAX drillship; Source: Stena Drilling

Stena Drilling has secured a new exploratory drilling campaign with Energean Hellas, a subsidiary of Energean, for the MODU Stena DrillMAX, described as the first drillship to secure DNV’s Abate (P) notation. This is perceived to be the first-ever deepwater offshore well drilled in Greece.

The new drilling campaign, expected to begin in early 2027, is for one well in Block 2 located in the Northwestern Ionian Sea, with a managed pressure drilling (MPD) requirement.

The 2008-built Stena DrillMAX, the first of the DrillMAX series vessels, is a harsh environment dynamically positioned DP Class 3 drillship capable of drilling in water depths up to 10,000 feet.

With a maximum drilling depth of 35,000 feet, the drillship can accommodate 180 people. Stena Drilling and Energean have a long-standing partnership, including previous operations in Israel and Morocco across multiple campaigns.

“This proven track record underpins Stena Drilling’s ability to support Energean’s activities, and we look forward to continuing our collaboration with Energean to complete a safe, efficient and successful operation,” explained the rig owner.

This deal comes after Stena Drilling teamed up with Keystone to progress a next-generation, automation-enabled well delivery model.

