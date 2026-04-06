Ten workers suffer injuries as fire breaks out at Asian offshore oil platform

April 6, 2026, by Melisa Cavcic

India’s state-owned energy giant Oil and Natural Gas Limited (ONGC) has reported a fire at an offshore platform. The incident left multiple workers injured.

Illustration; Source: ONGC

ONGC has confirmed that the situation regarding a fire incident at its SHP platform on the Mumbai High asset was promptly brought under control.

While the fire has been extinguished, ten personnel have sustained minor injuries. The company explains that all of them are under medical care and in a stable condition.

Last year, BP was hired as an international technical services provider (TSP) to unlock production growth from the Mumbai High field.

ONGC has been actively working to bolster its hydrocarbon production. To this end, the Daman Upside Development Project (DUDP) reached a new milestone at the end of March 2026 in the Arabian Sea.

Located about 180 kilometers northwest of Mumbai and about 80 kilometers south of Pipavav, Gujarat, with a capex of about $1 billion, the project achieved monetisation through flowing gas from the platform B-12-24P.

After the platform was commissioned, the gas was sent to the Hazira plant. This project was executed in less than two years from the date of award. The firm plans to increase production from all wells in a phased manner.

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News