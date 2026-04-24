Texas company to start archaeological survey for US East Coast offshore wind project

April 24, 2026, by Adrijana Buljan

Nauticus Robotics, an ocean robotics developer based in Texas, has been awarded a contract to carry out an offshore archaeological investigation along the U.S. East Coast for an offshore wind project.

The company said on April 23 that mobilization was scheduled for early May, with offshore operations expected to commence shortly thereafter, and did not disclose any details about the project and its client.

The scope of work under the contract includes a detailed subsea survey aimed at identifying and documenting potential cultural and historical resources on the seafloor.

Offshore operations will be conducted using the company’s Comanche remotely operated vehicle (ROV) systems. The survey will utilize a range of equipment, including dredges, sonar systems and photogrammetry cameras to document and analyze the site, according to Nauticus Robotics.

“This award reflects the growing demand for high-quality, technology-driven survey solutions in support of offshore development”, said Steve Walsh, Vice President of Sales for Nauticus. “We are proud to contribute our capabilities to projects that balance critical infrastructure expansion with responsible environmental and cultural stewardship.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

