TotalEnergies combines strengths with TPAO for oil & gas exploration ops

April 13, 2026, by Melisa Cavcic

France-headquartered energy giant TotalEnergies is pooling resources with Türkiye‘s national oil and gas giant, Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO), to embark on hydrocarbon exploration activities.

Illustration; Source: TotalEnergies
Illustration; Source: TotalEnergies

TotalEnergies and TPAO have signed a memorandum of understanding (MoU) for exploration opportunities. This provides a framework for technical collaboration, including a joint assessment of exploration opportunities in the Black Sea region of Türkiye as well as internationally.

Nicola Mavilla, Senior Vice-President Exploration at TotalEnergies, underlined: “We are pleased to launch this cooperation with TPAO, leveraging the technical expertise of both companies to evaluate exploration opportunities in the Black Sea region and internationally on a mutually beneficial basis.”

The MoU with TotalEnergies comes weeks after TPAO inked a deal with BP to join forces in the oil and gas exploration and production landscape, following agreements with Exxonmobil on January 8, 2026, and Chevron on February 5, 2026.

