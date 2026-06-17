An offshore rig
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Transocean rig pair lines up two drilling jobs in Norway and Australia

Project & Tenders
June 17, 2026, by Melisa Cavcic

Switzerland-based offshore drilling contractor Transocean has secured new multimillion-dollar assignments for two of its harsh environment semi-submersible rigs off the coasts of Norway and Australia.

An offshore rig
Transocean Norge; Source: Transocean

Transocean has won contract awards for two of its harsh environment semi-submersibles, representing approximately $185 million in firm contract backlog.

The Transocean Norge rig was awarded a five-well contract with Harbour Energy in Norwegian waters.

The estimated 300 days of work are expected to start in the first quarter of 2028 in direct continuation of the rig’s current program.

This job contributes around $149 million in backlog, excluding mobilization and additional services. The deal also includes three one-well options.

On the other hand, the Transocean Equinox rig was awarded a two-well contract with Santos in Australia.

The estimated 90 days of work are anticipated to begin in the second quarter of 2027 and contribute approximately $36 million in backlog.

This sum excludes mobilization and additional services. The contract also encompasses five one-well options.

These deals come months after one of Transocean’s ultra-deepwater drillships obtained work in the Eastern Mediterranean Sea.

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