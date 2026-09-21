Back to overview
Home Subsea WIND acquires stake in UK firm to strengthen cable lifecycle expertise

WIND acquires stake in UK firm to strengthen cable lifecycle expertise

Business Developments & Projects
September 21, 2026, by Nadja Skopljak

WIND, a Dutch subsea cable logistics, cable recovery, and related services company, has acquired a stake in a UK-based firm providing cable testing and termination, fault-finding and repair, among other things, for the offshore wind, power and wider energy sectors.

WIND Yard Amsterdam. Source: WIND

WIND reported earlier this month that it had acquired a “significant” stake in UK-based Tricore Technical Services, further expanding its capabilities and strengthening its position across the entire cable lifecycle.

“By combining our expertise and services with the broader capabilities within the WIND Group, we are bringing together specialist knowledge, experience and innovation. This will allow us to develop new and integrated solutions that make projects safer, more efficient and easier to deliver, while creating even greater value for our clients across the offshore and energy markets,” said Paul Bass, Managing Director of Tricore.

Tricore provides expertise across cable testing and termination, fault finding and repair, quality assurance/quality control and technical project support, in addition to digital twinning and software solutions.

“WIND is continuously strengthening our lifecycle service capabilities and making life easier for our clients. This investment in Tricore responds directly to a growing demand from our clients for more integrated solutions through a single partner,” said Tom Nooij, CEO of WIND.

“By adding Tricore’s expertise to the Group, we further enhance our ability to keep cable on the move – supporting cable suppliers, installation contractors, developers and TSOs with one seamless service offering. Tricore’s hands-on mentality and entrepreneurial spirit are a perfect fit with the culture of WIND, and I am very much looking forward to working together with the team.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News