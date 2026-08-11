Man looking at an offshore platform
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Expro scores ‘major’ North Sea plug and abandonment win in UK waters

Project & Tenders
August 11, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered energy services provider Expro has lined up a new deal for a well abandonment program in the North Sea with an undisclosed oil and gas operator on the UK Continental Shelf (UKCS).

Man looking at an offshore platform
Illustration; Source: Expro

Expro has secured what it describes as a major multi-million-pound contract with an unknown UK operator, said to reinforce its position as a leading supplier of subsea safety systems in the UK North Sea plug and abandonment (P&A) market.

The U.S.-headquartered firm will provide its 7-3/8” large bore subsea test tree assembly (SSTTA) safety system to support the client’s P&A campaign across a portfolio of mature subsea wells, including six firm wells, with six more optional wells.

Carole Paley, Expro’s UK Managing Director, commented: “Expro has in depth knowledge of North Sea wells and has performed numerous operations on many of these wells over their lifecycle.

“This deep-rooted expertise supported by local resources enables the delivery of meaningful cost efficiencies. We look forward to working closely with our client on this project as they progress this important campaign over the coming year.”

The company’s robust and reliable subsea well access systems are designed to provide dual barrier protection and disconnect capability, enabling safe and efficient P&A operations while minimizing operational risk and downtime.

“These systems are critical to maintaining well integrity throughout abandonment activities, particularly in complex offshore environments,” emphasized Expro.

This deal comes shortly after the U.S. company expanded its drilling technology offering with the acquisition of Enhanced Well Technologies Group (Enhanced Drilling).

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