With well duo online, two more left to go into production mode in Brazil

Exploration & Production
March 27, 2026, by Melisa Cavcic

Brazilian oil and gas company PRIO, formerly known as PetroRio, has started production from the second well at its subsea tie-back project in the Campos basin off the coast of Brazil.

FPSO Valente (formerly known as FPSO Frade) operating in the Frade field off Brazil; Source PRIO

Days after the first producing well came online at the Wahoo field, PRIO has opened the second producing well at the same field, whose production has stabilized at 12,000 barrels of oil per day. Wahoo will produce hydrocarbons through the FPSO Valente, which has a processing capacity of 100,000 barrels per day and storage of up to 1.5 million barrels.

This field has the potential to produce over 125 million barrels of oil from the pre-salt layer, some 150 kilometers from the coast in 1,400 meters of water depth. The production taps were turned on after the Brazilian Institute of the Environment and Natural Renewable Resources (Ibama) granted the operating license.

The company claims that the opening schedule for the remaining wells remains on track. Following the opening of the third and fourth wells, PRIO intends to reduce the production of the first two wells to reach production of 40,000 barrels per day at the Wahoo field by the end of April.

The Brazilian firm previously disclosed its plan to drill four producing and two injector wells. The drilling permit for the six-well campaign was secured last year, when the Hunter Queen rig began mobilizing to the site.

Recently, Ibama handed out an amendment to the drilling license for the Frade field, authorizing PRIO to drill up to 14 new wells.

