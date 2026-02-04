Commonwealth LNG design; Source: Commonwealth LNG
$11 billion US Gulf Coast project brokers 20-year LNG and gas deals with Mercuria

February 4, 2026, by Melisa Cavcic

Mercuria, an independent energy and commodity trader, has hammered out liquefied natural gas (LNG) sale and gas supply agreements with an LNG export project under development in Louisiana, which is being brought to life by America’s integrated gas and LNG company Caturus, controlled by the energy-focused alternative investment manager Kimmeridge and comprising Caturus Energy (formerly Kimmeridge Texas Gas) and Commonwealth LNG.

Commonwealth LNG design; Source: Commonwealth LNG
Commonwealth LNG has signed an LNG sale and purchase agreement (LNG SPA) with Mercuria Energy Trading to provide 1 million tonnes per annum (mtpa) of LNG for 20 years from the Commonwealth LNG export facility in Cameron, Louisiana and a gas supply agreement (GSA) with Mercuria Americas, together with Mercuria Trading, for the supply of a corresponding quantity of natural gas to Commonwealth.

Commenting on these deals, Brian Falik, President of Mercuria Americas, underlined: “This agreement reflects Mercuria’s commitment to securing long-term, reliable LNG supply from high-quality U.S. projects.

“Commonwealth LNG’s integrated approach, strong resource backing and focus on responsible, low-emission production align well with our strategy to serve global customers with dependable and competitively priced energy. We are pleased to partner with Commonwealth and Caturus as they advance a project that will play an important role in meeting growing international demand for LNG.”

With the signing of this SPA, which will become fully effective upon the satisfaction of customary conditions, including an affirmative final investment decision (FID) on the project, the U.S. LNG developer has secured long-term, binding offtake agreements for 7 mtpa of the facility’s 9.5 mtpa permitted capacity.

This encompasses commitments from energy industry participants: GlencoreJERA, and Petronas, and EQT. The company claims that final negotiations are underway for the facility’s remaining capacity. Technip Energies, as the project’s engineering, procurement, and construction (EPC) services provider, recently gave the green light to Baker Hughes, Honeywell, and Solar Turbines for equipment purchase orders.

David Lawler, Caturus CEO, highlighted: “These agreements mark a significant strategic partnership and market expansion. Mercuria’s global reach can help Commonwealth distribute our LNG to a broader international community, while Mercuria gains a competitive edge with additional supply sources.”

Kimmeridge announced a rebranding in August 2025 that saw Commonwealth LNG and Kimmeridge Texas Gas combined under a new platform called Caturus, said to have a unique wellhead-to-water strategy that will deliver responsibly sourced, low-emission fuel to global markets.

The Commonwealth LNG project, designed with a modular construction approach, will consist of six identical liquefaction trains using Technip Energies’ SnapLNG by T.EN modular and scalable solution.

