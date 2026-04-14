Job at US Gulf Coast LNG project comes Honeywell’s way

Rio Grande LNG terminal; Courtesy of NextDecade
April 14, 2026, by Melisa Cavcic

Honeywell, a U.S.-based technology firm, has been hired for work at a multibillion-dollar liquefied natural gas (LNG) export project in Texas, United States (U.S.).

Rio Grande LNG terminal; Courtesy of NextDecade

Honeywell has revealed that its liquefaction process technology and equipment will be used in NextDecade‘s Rio Grande LNG Train 4 and Train 5 projects in Brownsville, Texas, through an agreement with engineering, procurement, and construction contractor Bechtel Energy.

The LNG developer will use the U.S. technology company’s high-efficiency coil-wound heat exchanger (CWHE) equipment and C3MR process technology to help optimize production, improve reliability, and lower facility operating expenses.

While the American firm’s LNG technology will also be used for the first three liquefaction trains at the same facility, the additional two trains will help increase LNG production capacity by more than 66%, from 18 million tonnes per annum (mtpa) to 30 mtpa.

All five trains are slated to become operational by mid-2031. Honeywell’s LNG offerings include pretreatment and liquefaction technologies, along with cutting-edge automation and software technologies to help optimize the overall LNG process scheme.

Christina Andersen, President, Gas & LNG, Honeywell, commented: “As the demand for energy increases, LNG will continue to play a significant role in meeting this demand and supporting global energy security.

“Honeywell’s scalable and customizable technology helps producers optimize facility performance and efficiency, and we work closely with our customers to provide solutions that meet their individual goals.”

The U.S. player offers modular LNG technology that can be built off-site and shipped to export facilities to help reduce risk and expedite construction timelines to enable LNG facilities to enter operation quicker than those built with traditional construction methods.

Honeywell’s coil-wound heat exchanger equipment is said to provide safe operation, maximize available space, and offer the highest throughput in a reliable and robust unit. In addition, the firm’s C3MR process is the most utilized liquefaction process in the world.

