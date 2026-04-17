Crowley's American Energy, said to be the first U.S. LNG carrier to supply Puerto Rico with U.S.-sourced energy; Source: Crowley
Vessel brings over half a billion gallons of US LNG to Puerto Rico

Vessel brings over half a billion gallons of US LNG to Puerto Rico

April 17, 2026, by Melisa Cavcic

A vessel, described as the first U.S.-flagged liquefied natural gas (LNG) carrier dedicated to serving Puerto Rico, has transported more than 500 million gallons to the North American country during its first year of operation, according to Crowley, a U.S.-owned and operated maritime, energy, and logistics solutions company.

Crowley’s American Energy, said to be the first U.S. LNG carrier to supply Puerto Rico with U.S.-sourced energy; Source: Crowley

The U.S.-flagged American Energy LNG carrier has reached one year of uninterrupted operations in March 2026, delivering 2 million cubic meters (approximately 549 million gallons) of U.S.-sourced LNG to Puerto Rico, enough to power about 1.2 million homes annually and reduce emissions by nearly 30% compared to diesel.

Jackie Gonsalez, Vice President of Advanced Energy for Crowley, underlined: “Reaching one year of uninterrupted service with American Energy represents more than a performance milestone; it represents dependable access to energy for Puerto Rico.

“Over the past year, this vessel has helped provide the consistent, secure transportation of LNG that families, business and communities rely on every day. That reliability supports economic activity, essential services and greater energy confidence across the island.”

The vessel is perceived to support the country’s energy infrastructure and maritime workforce, delivering LNG to the EcoEléctrica facility in Peñuelas through a multi-year partnership with global energy company Naturgy and employing 90 U.S. mariners in its first year, nearly 20% from Puerto Rico. This highlights the company’s commitment to providing LNG supply to support the island’s energy resilience.

Jenniffer González-Colón, Governor of Puerto Rico, commented: “I want to congratulate Crowley on achieving this milestone, marking the first anniversary of LNG deliveries to Puerto Rico by the vessel American Energy, a US-flagged service dedicated to supplying our power needs.

“Crowley’s efforts help to strengthen our energy sector’s resiliency and to support jobs and investment in a partnership to ensure safe, affordable electricity for our people. We will always support such initiatives that advance Puerto Rico’s energy security and economic growth.”

Alongside its LNG carrier operations, Crowley operates a full–service cargo terminal in San Juan, supporting container ships and roll–on/roll–off barges, including two LNG–fueled vessels, along with integrated logistics services.

The firm also supplies approximately 94 million gallons of LNG annually to industries across Puerto Rico from its LNG Loading Terminal in Peñuelas and provides transportation through ISO tank containers.

